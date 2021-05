De Boer verklapt: ‘Oranje-spelers die aanwezig zijn hebben vaccin gehad, zeker vijf of zes wilden geen prik’

Op de vraag of het niet gek is dat de Olympische équipe wel gevaccineerd wordt, maar Oranje nog niet (zoals tot voor kort het geval was) verklapte De Boer: ,,Er zijn net nog een aantal spelers gevaccineerd. We hebben met de KNVB altijd gezegd dat de zorg eerst voor moet gaan, de mensen die het het hardst nodig hebben. Nu vonden wij dat het een keuze kon zijn om ons - of in ieder geval de spelers - te vaccineren. En die keuze is ook gemaakt.”

Daarna kreeg de keuzeheer de vraag of het nemen van een vaccin verplicht was voor de internationals. ,,Nee, ik kan niemand dwingen om een spuit in zijn lichaam te laten zetten. Het is op vrijwillige basis, maar veel spelers hebben het vaccin wel genomen. Niet allemaal, nee. Hoe veel spelers niet? Zeker vijf of zes.”

De Boer wilde niet echt ingaan op de vraag wat voor signaal dat is naar de samenleving. ,,Ik heb wel tegen de spelers gezegd dat ik het wél zou doen. Dat is mijn keuze en mijn gevoel. Nogmaals: dat is de keuze van de persoon zelf. Die moet je respecteren, dus dat doen we ook. Maar sommige spelers hebben het ook gehad, dat kan ook een overweging zijn.”

De spelers die zich nog niet hebben gemeld, krijgen het vaccin ook niet meer. Als zij zich melden, is dat relatief kort voor de eerste EK-wedstrijd. ,,We kunnen ons niet permitteren dat spelers na het vaccin nog koorts krijgen”, aldus De Boer. Overigens wordt de staf niet speciaal gevaccineerd. ,,Maar ik wel, toevallig", aldus de keuzeheer. ,,Ik kreeg vorige week een brief en moest eigenlijk om 18.15 uur in Hoorn zijn. Maar het kan nu ook hier, in Zeist.”