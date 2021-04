Met wie pak jij het eerste terrasje van 2021? Stuur een kaartje!

video Koningsspe­len feestelijk geopend door het konings­paar: ‘Echt heel bijzonder’

23 april Gespannen snoetjes, een zee van oranje en een enthousiaste koning en koningin: dat was de feestelijke opening van de Koningsspelen in een notendop. Om klokslag 09.25 uur opende het koninklijk paar de negende editie van de ‘Spelen’ vanuit Kindcentrum Vlinderslag in Amersfoort. In een íets andere setting dan voorgaande jaren, maar desondanks niet minder feestelijk.