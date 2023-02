1400 scholieren leggen 4200 bezoeken af tijdens Jongeren Bedrijvendag

Volkswagen Caddy botste tegen snorfiets: bestuurder uit Boekel aange­klaagd

DEN BOSCH/BOEKEL- Een 32-jarige bestuurder van een Volkswagen Caddy zag de scooter op het fietspad naast hem niet, toen hij op 26 juli 2021 rechtsaf sloeg op een rotonde in zijn woonplaats Boekel. De snorfietser botste tegen zijn wagen en viel op de grond. De automobilist moest donderdag voorkomen bij de rechtbank in Den Bosch. Het Openbaar Ministerie had hem aangeklaagd voor het veroorzaken van een ongeval met zwaar lichamelijk letsel.

