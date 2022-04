24 uur lang karpervissen in Oss: ‘Gisteravond pizza besteld, vanmorgen een eitje gebakken’

Gemeenten in de regio draaien de thermo­staat al naar 19 graden

MAASHORST/OSS/MEIERIJSTAD/BERNHEZE/BOEKEL - De thermostaat in de gemeentehuizen van Oss, Meierijstad, Bernheze en Boekel is omlaag. Voortaan is 19 graden het maximum. Daarmee komen de gemeente tegemoet aan de oproep van het kabinet en de ministers Rob Jetten en Hugo de Jonge om zuiniger om te gaan met gas. ,,We onderzoeken wat we nog meer kunnen doen.”

23 april