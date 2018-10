249.616 euro voor slachtoffers treinongeval Oss: 'Ik móest iets doen'

OSS - De gloednieuwe Stichting Treinongeval Oss heeft ruim 250.000 euro ter beschikking om de slachtoffers van het zware treinongeluk op 20 september te helpen. Woensdagochtend werd de stichting in het Osse gemeentehuis gepresenteerd. Nick Nietveld uit Almere droeg bij die gelegenheid symbolisch 249.661 euro over die hij inzamelde met een doneeractie.

,,Toen ik het nieuws hoorde, kreeg ik meteen een knoop in m'n maag. Ik heb zelf een dochtertje van drie die elke week twee keer in zo'n bakfiets werd vervoerd. Ik móest iets doen." Op internet stuitte Nietveld op een site voor crowdfunding, daarmee startte hij zijn succesvolle actie. ,,Het doel was om 60.000 euro op te halen, tienduizend voor elk slachtoffer. Daarmee kon in ieder geval de kosten voor uitvaart en dergelijke worden betaald."

Arno Smits zag dat de actie de volgende dag al direct over dat doel heen schoot. ,,Het bedrag schoot door het plafond. Samen met de gemeente hebben we contact gezocht met Nick om te bewerkstelligen dat het geld goed terecht zou komen."Nietveld was blij dat hij van de verantwoordelijkheid werd bevrijd. ,,Ik wil er helemaal niet tussen zitten. Het geld is direct op een rekeningnummer van de gemeente gezet."

Hoogste bedrag

Uiteindelijk maakten ruim 16.000 mensen een bedrag over via de doneeractie van Nietveld. De meesten anoniem. Uit de gegevens van mensen die zich wel kenbaar maakten blijkt dat er vanuit het hele land werd gedoneerd. ,,Het hoogste bedrag was vijfduizend euro. Maar de meeste mensen stortten kleinere bedragen." Samen kwamen ze tot een aanzienlijke som. Op de normale commissie van 6 procent die het internetplatform rekent kreeg Nietveld in dit geval zestig procent korting. ,,Er is natuurlijk ook geld nodig om zo'n platform in de lucht te houden."