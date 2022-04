40 miljoen voor véél meer anticonceptiestaafjes uit Oss

‘Organon’ weer terug op blauwe wand en nu zónder verfoeid wit vlak

OSS - Ze hangen er weer, de Organon-letters, en nu zonder het verfoeide witte achtergrondje. Toch is het bedrijfslogo op de beroemde ‘blauwe wand’ in Oss nog niet helemaal klaar. Er komt nog verlichting in.

