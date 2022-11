700 geiten komen om bij flinke stalbrand in Vinkel: ‘Jongvee zat gelukkig in andere stal’

Limburgse Ossenaren gaven arme kinderen sinter­klaas­ca­deaus

OSS - ‘Sinterklaas moet met zijn tijd mee’, schreef de Osse krant in november 1895. Wat dat inhield werd niet duidelijk. Wel duidelijk was dat de ‘gemijterde weldoener’ niet bij arme kinderen langsging. Onverwacht kwam daaraan in 1919 een einde door een prachtig initiatief van de Limburgse gemeenschap in Oss.

21 november