86-jarige Ossenaar overleden na scooterongeluk in Oss

Jeugd krijgt kijkje in de keuken bij Osse bedrijven tijdens Week van Techniek

OSS - Hoe krijg je kinderen warm voor technische beroepen? Door ze al vroeg een kijkje te geven in de keuken van technische bedrijven. En niet alleen laten kijken, maar ook iets laten doen zodat ze zelf ervaren hoe leuk het is om te werken in de techniek.

20 juni