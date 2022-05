Aan vooravond heiligverklaring duikt gedicht van Titus Brandsma op: ‘Dan landt gij kind ten paradijze’

Het Osse Stadsarchief is deze week in bezit gekomen van een poëziealbum van ruim een eeuw oud. Een jeugdige Marie Cox, de dochter van een bekende aannemer in Oss, liet iedereen in haar omgeving er stukjes in schrijven. Zo ook de toen 29-jarige Titus Brandsma. Die was in 1910 net terug van een jarenlange studie in Rome, waar hij in promoveerde tot doctor in de wijsbegeerte. Brandsma gaf daarna les in de filosofie en sociologie in het studiehuis van de karmelieten in Oss.