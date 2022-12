Acht jaar cel voor jarenlang misbruik kwetsbare stiefdochters en stiefzoon in Oss

Osse huisartsen stemmen massaal vóór sluiting van huisartsen­post: ‘Niet koste wat kost openhouden’

OSS - Natuurlijk is het een offer. Maar onder de streep is het sluiten van de huisartsenpost het beste voor Oss, vindt een overweldigende meerderheid van de huisartsen in de stad. Op termijn kan de sluiting zelfs helpen om het zorgaanbod in Oss op peil te houden, stellen ze.

8 december