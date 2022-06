Achtertuin is veranderd in parkeerterrein; Action Oss-Zuid rekent op einde overlast voor buurt

Buurt is parkeer­over­last Action in Oss-Zuid beu: ‘Het is gewoon een ramp’

OSS - Bewoners van de Oude Molenstraat in Oss zijn helemaal klaar met de dagelijkse parkeerchaos in hun straat. Sinds de Action zich vestigde in het pand van een buurtsuper, stroomt het prijsbewuste volk toe. Omwonenden roepen de hulp van de plaatselijke politiek in om een einde te maken aan de verkeersellende in hun straat.

