Ad Brouwers overleden, een echte verbinder, overal in Schaijk

Mercedes in beslag genomen in onderzoek dodelijke schietpar­tij in Oss

OSS - De politie heeft dinsdagochtend een auto in beslag genomen in Enschede, die mogelijk betrokken was bij de dodelijke schietpartij in Oss van afgelopen donderdag. Na de schietpartij startte de politie onder leiding van het Openbaar Ministerie een groot onderzoek. Hieruit bleek dat een witte Mercedes betrokken zou zijn geweest.

8:35