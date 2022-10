Alweer ‘Ossisch’ in De Lievekamp, nu dankzij stuk ’Brabants Bonter’ van Internos

Enthousiast zijn ze, de spelers van Internos. Want het vervolg op hun volledig uitverkochte voorstelling Brabants Bont in 2018 liet even op zich wachten. Corona had daar een hoofdrol in. Eerst werd het een aantal keer verschoven, vervolgens werd het stuk herschreven zodat het korter was en twee keer op één avond voor een kleiner publiek gespeeld kon worden.

Uiteindelijk werd het stuk dit jaar in de oorspronkelijke versie nog één keer opgeschoven. ,,Normaal spelen we in april een voorstelling – meestal een komedie – in de grote zaal van De Lievekamp en in oktober een wat kleiner, serieuzer stuk”, vertelt speler Patrick Degen (48). ,,Dit jaar moesten we echter al vroeg besluiten om de grote voorstelling van april naar oktober te verplaatsen. Door de lockdown hadden we niet genoeg tijd om te repeteren. Maar nu mogen we dan eindelijk: 8 en 9 oktober gaan we de vloer op.”

Vreemde snuiter uit Limburg

In Brabants Bonter komen de personages uit de vorige voorstelling terug: Mien, Coby en Bep hebben nog steeds een bed and breakfast. Waar ze in het vorige stuk vochten om één en dezelfde man (van wie op zijn begrafenis bleek dat hij er nóg twintig vrouwen op nahield), wordt hun vriendschap nu op de proef gesteld door een schokkende familieonthulling.

Degen: ,,De cast spreekt voornamelijk in het Osse dialect, ik speel echter een ‘vreemde snuiter’ uit Limburg.” Lachend: ,,Overigens kom ik oorspronkelijk uit Arnhem, dus ik moest me sowieso een ander dialect eigen maken.”

Degen speelt sinds 2016 bij Internos. Hij is getrouwd met regisseur Rob van Vliet en toen in 2016 een speler uitviel, kreeg Degen de vraag of hij misschien kon invallen. ,,Ik vond het in het begin eng en lastig om in andermans huid te kruipen, maar toen ik dat eenmaal overwonnen had durfde ik veel meer. Nu doe ik aan vrijwel elk stuk van Internos mee.”

Eigen kapper en houtbewerker

Trots vertelt Degen over de achterban die Internos al jarenlang heeft. ,,Buiten de spelers om hebben we een groot team die onze voorstellingen mogelijk maken. Zo hebben we een eigen kapper en een houtbewerker die onze decors maakt. In Brabants Bonter maken we gebruik van een draaidecor. Zo zijn we de ene keer in de bed and breakfast en vervolgens in een friettent waar het borrelt van de liefdesperikelen. Daarna draaien we weer door naar café ‘Bellevue’, waar oudere dames zitten te handwerken.”

Quote Na een geslaagde voorstel­ling bouwen we graag een feestje in de ‘echte’ Bellevue Patrick Degen, speler Internos

Bellevue? Is die naam toevallig gekozen? ,,Nee, niet bepaald”, grinnikt Degen. ,,Na een geslaagde voorstelling bouwen we graag een feestje in de ‘echte’ Bellevue tegenover het Jan Cunenpark.”

Twee uitvoeringen

De versie van 2018 bestond uit drie uitverkochte voorstellingen. Doordat er nu geschoven moest worden met data, zijn er twee uitvoeringen. Brabants Bonter wordt komende zaterdagavond en zondagmiddag gespeeld in de grote zaal van De Lievekamp. Daarmee heerst twee weekeinden op rij het Ossisch in het theater, na de uitvoering van opera de Bende van Oss afgelopen weekeinde.