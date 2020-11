Ambulancebroeder stopt zijn baan na aanval door 19-jarige

De jongen is zwaar verslaafd aan alcohol en drugs. ,,Mijn vrienden zeggen dat ik agressief word als ik gedronken heb. Ze willen me er dan niet bij hebben’’, zei hij tegen de rechter.



,,Maar dit is de eerste keer dat ik iemand écht iets heb aangedaan.’’

Het gebeurde op 1 maart bij hem thuis: zijn ouders waren weg en zijn vriendin had geen zin om uit te gaan.



Dus werden wat vrienden uitgenodigd. Nadat hij cognac en wodka had gedronken en flink geblowd, explodeerde hij plotseling. Hij sloeg zijn -inmiddels ex- vriendin en een vriend op het gezicht en ramde door een schilderij heen, waarbij hij gewond raakte.