Asociaal rijgedrag brengt 21-jarige rest van zijn leven in rolstoel: taakstraf van 200 uur

Klungelige hennepkwe­ke­rij vliegt in brand; mislukte poging om schulden af te lossen

16:54 DEN BOSCH/OSS - Een hennepkwekerij op de zolder van zijn woning aan de Peellaan: het was een wanhopige poging van de 47-jarige Ossenaar om van zijn schulden af te komen. Maar het bracht hem nog meer tegenspoed, want de kwekerij werd ontdekt door de politie toen deze in september 2019 in brand vloog.