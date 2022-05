Attracties dreigen terrassen van de Heuvel te verdringen als kermis in hartje Oss terugkeert

UPDATE Burgemees­ter zet streep door eerste paaskermis Oss, organisa­tor stomver­baasd: ‘Drie jaar voorbereid’

OSS - Driemaal is geen scheepsrecht voor de paaskermis in Oss. Burgemeester Wobine Buijs weigert haar handtekening te zetten onder de vergunning voor het evenement. De organisator is zwaar teleurgesteld: ,,Niemand snapt hier iets van”.

6 april