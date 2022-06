Auto aangetroffen in het water in Heeswijk-Dinther, bestuurder (27) blijkt inmiddels thuis te zitten

Politiek zit Van Mooks in bloed: ‘In de raad kun je je gelijk niet halen’

MAREN-KESSEL - Liefst 32 jaar was Theo van Mook raadslid. Eerst in Lith, later in Oss. De afgevaardigde van Maren-Kessel is verslaafd aan het politieke spel, maar draagt het stokje nu over aan zijn dochter Marloes. ,,Moeilijk om los te laten.”

29 juni