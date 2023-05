Auto vliegt in lichterlaaie op parkeerplaats van appartementencomplex in Oss

Hattrick­held Coskun bezorgt Emplina histori­sche titel: ‘Van lieve jongetjes een machine geworden’

Historisch: dat is het woord dat het kampioenschap van Emplina het beste omschrijft. Voor het eerst in de clubhistorie gaan de Empelnaren in de eerste klasse spelen. Onder leiding van Jeroen van Bezouwen domineerde Emplina dit seizoen, en won het onder andere veertien wedstrijden op rij. ,,We zijn van lieve jongetjes een machine geworden.”