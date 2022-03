Autodieven voor tweede nacht aan de haal met twee bestelwagens van Renault in Ruwaard

In herinnering Áltijd taart in huis: toen haar Ton verongeluk­te, besefte Hedwig nóg meer hoe kort het leven kan zijn

HEESCH - Na de dood van haar man én zelfs toen ze héél ziek was bleef Hedwig van den Heuvel uit Heesch vooral oog voor anderen houden. ,,Ze is nu bij papa en Thea. Ze hebben het vast heel gezellig en ze waken over ons.” Op 2 december overleed Hedwig, 56 jaar oud.

