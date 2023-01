Automobilist (43) rijdt onder invloed van amfetamine door rood in Oss

Op 19 december werd de automobilist op de Hartog Hartogsingel in zijn woonplaats stilgezet door de politie, omdat hij door rood reed. Hij reed zonder rijbewijs en was onder invloed van alcohol en vermoedelijk drugs.

Op het politiebureau werd een bloedtest afgenomen. Daaruit blijkt nu dat hij zeventien keer de toegestane hoeveelheid amfetamine in zijn bloed had. Een bestuurder mag maximaal 50 microgram per liter in het bloed hebben. Dit kan uren na gebruik nog worden aangetoond.