Automobilist in nek gestoken tijdens steekpartij in Heeswijk-Dinther, slachtoffer niet in levensgevaar

Koninklij­ke eer voor Berghemse brandweer­man­nen

1 november BERGHEM - Pascal van de Camp, Maurice van Schaijk en Bas Heurkens , drie brandweermannen die zich al jarenlang inzetten voor de veiligheid in de gemeente Oss en in het bijzonder in Berghem. Ze zijn nog niet van plan te stoppen, maar toch werden ze vrijdagavond even op een voetstuk geplaatst.