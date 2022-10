Automobilist rijdt door na aanrijden fietser in Oss, slachtoffer naar het ziekenhuis

Man mept broer met schop, maar die wil daar geen straf meer voor

DEN BOSCH/HERPEN - Een 36-jarige Ossenaar sloeg zijn broer met een ijzeren schop, toen deze hem van het land van hun vader in Herpen wilde jagen. Maar het slachtoffer wil niet dat zijn broer daar nu nog voor bestraft wordt, want de familiekwestie was al lang uitgepraat. ‘Spreek hem nu maar vrij’.

