Automobiliste (30) ernstig gewond nadat ze van de weg raakt in Maren-Kessel

Een hippe spoorzone? Die bouwt Oss ver weg bij het station

OSS - Terwijl de omgeving van zo’n beetje ieder groot Brabants station de afgelopen jaren op de schop ging, veranderende er in Oss heel weinig. Als hier al gesproken wordt over een spoorzone, dan is het ver weg bij het station. Hoe kan dat?

30 augustus