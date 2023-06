Avond voor wie wil weten hoe de nieuwe wijk Stationskwartier in Ravenstein eruit gaat zien

Column Als Oss een Bijlmer krijgt liggen kelderbox-sex-fees­ten op de loer, denkt de PvdA

Ja natuurlijk, de Bijlmer van Oss, omdat er een flat komt. Ik moest er gewoon even hardop om lachen. Ik weet niet of Ton van der Loop, het burgerlid dat deze vergelijking maakte in de commissievergadering, weleens in Amsterdam Zuid-Oost geweest is, in de Bijlmermeer, in pak ’m beet de H-buurt? Niet elke buurt met een flat is meteen ‘de Bijlmer’.