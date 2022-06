Avontuurlijk leven van ‘Lithse Mata Hari’ is degelijk toneelstuk met weinig middelen, maar mist spanning

‘Ik wil de horizon zien!’ Als kind al was Elselina Versfelt, geboren in 1776 in Lith, op zoek naar een wijds uitzicht. In een van de eerste scènes in de muziektheatervoorstelling ‘Madame Saint Elme’ zien we hoe ze met haar vader speelt en doet alsof ze op een paard rijdt op zoek naar avontuur.