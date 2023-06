Bakermat van ‘de pil’ in Oss wordt uitgeroepen tot Nationaal Chemisch Erfgoed: ‘Het historisch besef heeft uiteindelijk gezegevierd’

Ondanks alle regen in winter en voorjaar moeten we ons toch weer zorgen maken over de droogte

DEN BOSCH - Hoe zorgwekkend is het dat zelfs moerassige grond zo droog is dat die aan het barsten is en bos en hei in Brabant vlam vatten? ,,Geef niet de klimaatverandering de schuld; dit komt door de mens. Het zit in de Brabantse cultuur om veel water te gebruiken.”