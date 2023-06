Banting Gebouw op Pivot Park nu Nationaal Chemisch Erfgoed: ‘Hier begon Oss farma-stad zo’n beetje’

Europese Spelen Bossche 3x3-basketbal­ler Norbert Thelissen (23) gaat voor het hoogst haalbare: ‘Alles is gericht op Spelen Parijs’

Hij belde onlangs vanuit China voor het interview. Basketballer Norbert Thelissen (23) uit Den Bosch speelde in de buurt van Peking een toernooi. Hij kwam afgelopen maandagavond terug in Nederland. De volgende morgen vertrok-ie met het nationale 3x3-team naar Polen, om in Krakau deel te nemen aan de Europese Spelen (ES).