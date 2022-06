Basisschool is bloedhitte beu: protestmars voor betere ventilatie

Festival Fatality vindt na verbod bij Geffense Plas geen nieuwe locatie en annuleert editie van 2022

OSS/GEFFEN - Festival Fatality gaat deze zomer niet door. De organisatie is niet langer welkom aan de Geffense Plas en is er niet in geslaagd op korte termijn een andere locatie te vinden. Dat schrijft de ze donderdag op de eigen Facebookpagina.

9 juni