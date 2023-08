Belangenclub kinderopvang: ‘Er reden duizenden Stints door het verkeer en dan zouden ze niet goed kunnen remmen? Hou op, zeg’

Ruth Jacott hoopt op een mooie zomeravond in Hees­wijk-Din­ther: ‘Maar zelfs als er een bui valt, maakt publiek er feestje van’

HEESWIJK-DINTHER - Een gloedvolle stem en een warme, innemende persoonlijkheid. Dat zijn de troeven die zangeres Ruth Jacott deze zomer inzet in een serie openluchtconcerten. Onder meer in Natuurtheater De Kersouwe in Heeswijk-Dinther.