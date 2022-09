Berchplaets open, alleen Herfstzon zegt bijeenkomsten af vanwege corona

BERGHEM - Corona waart rond in Berghem. Onder de oudere bewoners in ieder geval. Na het jubileumfeest van De Herfstzon vorig weekend kwamen diverse meldingen van covid-besmettingen binnen.

,,Het lijkt erop dat het tamelijk mild verloopt, dat is wat ik hoor tenminste”, zegt Henk van Breda, voorzitter van De Herfstzon, de Berghemse afdeling van de KBO. Nadat vorig weekend het 60-jarige bestaan van de vereniging uitgebreid gevierd werd – met een heilige mis in de kerk, feest in De Berchplaets en een diner in De Merx – hoorde hij begin deze week verhalen over tien tot twaalf besmettingen.

,,Dan kun je geen risico nemen”, zegt Van Breda. ,,We hebben overlegd met de huisartsenpraktijk, voor advies, en die had dezelfde signalen gekregen, dat de besmettingen oplopen. Toen hebben we besloten dat het niet raadzaam was om de grote activiteiten die deze week gepland stonden door te laten gaan.”

Oudere leden

Donderdag zou het seizoen geopend worden, voorafgegaan door een algemene ledenvergadering, en daar komen normaliter een paar honderd mensen op af. Ook de bridge-drive van vrijdag kan meestal rekenen op zo’n honderd kaartspelers. ,,We hebben natuurlijk veel oudere leden. Lid worden van De Herfstzon kan vanaf 55 jaar, maar de gemiddelde leeftijd ligt rond de 75. Ons oudste lid wordt dit jaar 100, hopen we. We willen zorgzaam zijn, we organiseren natuurlijk niet voor onszelf.”

Berchplaets wél open

In het dorp gingen geruchten dat De Berchplaets de deuren had gesloten voor oudere bezoekers, maar dat is pertinent niet waar, laat beheerder Maria van der Heijden weten. ,,Nee we zijn gewoon open, voor iedereen. Alleen De Herfstzon heeft ervoor gekozen wat bijeenkomsten te annuleren.”

De Herfstzon gaat dit weekend evalueren wat de stand van zaken is, en of de geplande activiteiten binnenkort weer opgestart kunnen worden.