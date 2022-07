Berghem Sport heeft een eigen pronkmuur, dankzij graffitikunstenaar Bart de Ruijter

BERGHEM - Een blinde muur met smerige oude graffiti op het voetbalcomplex van Berghem Sport is omgetoverd in een pronkstuk voor de vereniging. Zichtbaar vanaf de weg en het spoor, een visitekaartje waar toekomstige kampioensteams trots voor kunnen poseren.

Vier leerlingen uit groep 8 van Het Molenveld mochten deze dinsdagmiddag graffitikunstenaar Bart de Ruijter uit Oss helpen de laatste hand te leggen aan de muurschildering van 40 bij 4 meter. Ervaring met graffiti hebben Mats, Moos, Demi en Thije niet, hoewel Mats vertelt dat hij bij zijn opa en oma wel eens een fiets in een ander kleurtje heeft gespoten. Maar werken met de verfbus hebben ze na een korte uitleg van De Ruijter snel onder de knie. ,,Niet ondersteboven houden terwijl je spuit, want dan heb je kans dat ie gaat spetteren’’, hoeft hij alleen maar te zeggen.

Het viertal is bij een loting op school uitverkoren, vertelt directeur Minke Westra. En de rest was jaloers, weet Thije. Westra: ,,Het is allemaal op het laatste moment geregeld zo in de drukke periode vlak voor de vakantie, maar het is wel super gaaf dat ze dit mogen doen.’’

‘Ze doen zo weinig aan handenarbeid’

De Ruijter, die ook workshops geeft op scholen, bezig is met een kunstwerk op het oude belastingkantoor in Oss en werk op zijn naam heeft staan bij kinderdagverblijven, sportscholen, de jeu de boulesclub op de Rusheuvel en in het fietstunneltje in Ussen, betrekt vaker kinderen bij zijn projecten. ,,Ze doen zo weinig aan handenarbeid tegenwoordig. Dat mag wel veranderen. Ik wil ze een positieve beleving meegeven, dat ze kunnen zeggen: daar heb ík aan meegewerkt.’’

De muurschildering bij Berghem Sport is niet ingewikkeld. Dat was ook niet de opdracht. ,,We wilden het logo erop’’, zegt bestuurslid Ad van de Rakt, ,,met onze clubkleuren en dat je meteen kunt zien dat het met voetbal te maken heeft. Verder geen poespas. Gewoon iets moois in plaats van die afschuwelijke wand die het was.’’

Volledig scherm Demi en Thije zijn aan de beurt terwijl Mats (rechts) en Moos toekijken. Links Bart de Ruijter. © Jeroen Appels/Van Assendelft

Volledig scherm Mats, Moos, Demi en Thije (vlnr) uit groep 8 van basisschool Het Molenveld mochten graffitikunstenaars Bart de Ruijter helpen de muurschildering af te maken. © Meike van der Flier/BD