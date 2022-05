Bernheze wil vierde wethouder, met ervaring, van buiten de gemeente

HEESCH - De onderhandelende partijen in de Bernhezer politiek, CDA, Lokaal en SP, willen graag een vierde wethouder inschakelen om als college meer naar buiten te kunnen treden, beter controle te kunnen houden, en meer diepgang in grote dossiers te kunnen bereiken.

Namen en rugnummers werden nog niet genoemd in de commissievergadering maandagavond in Heesch. Mart Smits, deed de mededeling over de wethouderswens namens de onderhandelende partijen die proberen samen een coalitie te vormen. ,,Wij gaan op zoek naar een ervaren wethouder”, benadrukte Smits, ,,we willen investeren in de bestuurskracht van de gemeente, en we denken dat iemand die al bestuurlijke ervaring heeft, bijvoorbeeld bij een andere gemeente, daarbij past.”

Verplicht verhuizen?

Of de nieuwe wethouder, die van buiten moet komen, ook verplicht wordt om in Bernheze te komen wil Smits in het midden laten. ,,Als hij op Funda kijkt en wat moois ziet zou dat mooi zijn, maar dat hangt af van de persoonlijke situatie van de kandidaat.” De wethouderskandidaat van de SP, Maarten Everling, komt ook van buiten Bernheze. Hij heeft toegezegd in de gemeente te komen wonen als hij benoemd wordt.

Vier dagen geleden ontkende Edwin Daandels, van het CDA, nog dat er sprake zou zijn van een uitbreiding van het Bernhezer college van burgemeester en wethouders. “Oh, daar weet ik niks van”, zei hij toen over het gerucht dat er een extra wethouder bij zou komen.

Geen akkoord maar een verklaring

De drie partijen, die nu ook al samen een coalitie vormen, waren níet het gedroomde coalitieteam van informateur Pierre Bos. Hij wees D66 aan, maar die suggestie werd terzijde geschoven. Inmiddels hebben de drie coalitiepartners, CDA, Lokaal en SP, al zes gesprekken gevoerd. Het is de ambitie, aldus Smits tegenover de commissieleden, dat er geen dichtgetimmerd bestuursakkoord komt, maar dat er nog ruimte is voor discussie, het streven is daarom een coalitieverklaring. ,,We willen niet met een akkoord komen. We spreken van een participatief traject, waarin we verschillende partijen willen betrekken, de gemeenteraad, andere stakeholders. Maar dan moeten we wel met een koers komen, op hoofdlijnen, dat willen we met die verklaring doen.”

Op 2 juni moet de coalitieverklaring klaar zijn, en wordt die gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dan moet ook bekend zijn wie de nieuwe wethouders van Bernheze worden.