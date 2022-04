Bernhoven werkt reorganisatieplan uit, nog veel onzeker: ‘Niets doen is geen optie’

DDO doet meteen vergeefse poging om windpark in Oss te verijdelen

OSS - Hij was nog geen tien minuten beëdigd als raadslid of Frank Duijs maakte duidelijk wat zijn belangrijkste doel in de Osse politiek is. Zijn eerste poging om een besluit voor een windpark terug te draaien sneuvelde kansloos.

30 maart