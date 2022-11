Bestuur De Pas nodigt KBO-leden uit: ‘Beslis zelf op basis van juíste informatie’

Vruchteloze bemiddelingspogingen

In de brief die bij de receptie van De Pas op te halen is, wordt opgesomd welke vruchteloze pogingen zijn ondernomen door zowel De Pas als gemeente Bernheze om tot een schappelijke oplossing te komen met het KBO-bestuur. Zelfs bemiddeling door burgemeester Moorman, die zich persoonlijk mengt in de kwestie én een mediator heeft KBO Heesch niet kunnen overtuigen om de activiteiten in De Pas te hervatten.