Bewoners Park Zwanenberg kunnen auto niet kwijt: ‘Durf overdag geen boodschap meer te doen’

Politie doet onderzoek naar schietinci­dent in Den Bosch, twee hulzen gevonden

DEN BOSCH - In ieder geval twee schoten zijn zondagavond gelost op de Zandzuigerstraat in Den Bosch. Daar ging een ruzie aan vooraf. De politie vond twee hulzen nabij station Den Bosch Oost. Of iemand gewond is geraakt, is nog niet bekend.