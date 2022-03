Biddend en zingend een beetje zijn met hen die onrecht wordt aangedaan

Natuurlijk hebben ze zich als praktiserende katholieken afgevraagd waarom paus Franciscus zich nog niet uitsprak over de oorlog in Oekraïne. Want, zo vinden Ria en Wim van de Titus Brandsmaparochie, uiteindelijk zal er toch via diplomatieke weg een uitweg uit de momentane uitzichtloosheid gezocht en gevonden moeten worden. ,,En ja, daar ligt zeker ook een rol voor onze paus. Laat hem inderdaad maar contact zoeken met de patriarch van de Russisch-orthodoxe kerk die zo nauw aan de kant van Poetin staat", vindt het echtpaar dat zelf 'in de oorlog geboren is'.