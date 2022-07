Bij grote hitte niet hard werken, niet voetballen en je niet laten opjutten

Stille GetuigenOSS - Vanwege de extreme hitte is de eerste dag van de Vierdaagse geschrapt. Al eerder is het nationaal hitteplan in werking gesteld en regent het waarschuwingen voor kwetsbare groepen. Ongemakken, vermoeidheid en gezondheidsproblemen worden in het vooruitzicht gesteld. Ooit wilde iemand een voetbaltoernooi organiseren in de warme maand augustus. Een commentator van de Osse krant verklaarde de organisatie onomwonden voor gek.

Het was geen voetballiefhebber die in augustus 1939 de ‘waanzin van voetballen tijdens een hittegolf’ aan de kaak stelde. Voetballiefhebbers werden neergezet als ‘rare menschen’ die voor niets anders belangstelling hadden. Voetballen in augustus was een ‘dwaze vertoning’, aldus het bericht in de sportrubriek tussen een artikel over bekerwedstrijden in Lithoijen en een wedstrijdverslag van het treffen tussen TOP en DAW uit Schaijk. Voetballers die tijdens een hittegolf spelen, zijn ‘zielige mensen’, zei de voetbal hatende commentator. Weinig publiek moest hun straf zijn, of beter nog een algeheel verbod op voetbal in de zomer.

Nooit de Tour de France

Het moet wel heel erg zijn, wil er een sportwedstrijd worden afgeblazen. In ieder geval nooit de Tour de France die in menig jaar toch met extreme warmte te maken had. In 1947 was het zo ‘smadelijk warm’, dat tijdens de eentonig etappes door de Provence ‘vooral slag geleverd was om water’. Het was daarvoor al erg geweest in de etappes over de Tourmalet en de Aubisque. De Tour van 1952 heette zelfs een ‘hittegolf Tour’, maar daar hadden de kemphanen Fausto Coppie en Gino Bartali geen boodschap aan.

Lees verder onder de foto: Propagandisten trokken zich niks aan van hittegolf

Volledig scherm Team van de Berghemse brandweer dat collecteerde voor slachtoffers van zomerbranden in Noord-Brabant (1947). In het midden burgemeester J. van den Akker. © Stadsarchief Oss

'Dat de spaanders er af vliegen’

Van een hittegolf trokken zich ook de propagandisten van de Katholieke Kiesvereniging in Oss niets aan. Twee weken voor de Kamerverkiezingen van 1 juli 1925 riepen voorzitter J. Ploegmakers en secretaris H. Otjens de leden op massaal in actie te komen, ‘dat de spaanders er af vliegen’. Zo moest worden voorkomen dat de ‘linksche partijen ons stemmen ontfutselen’. Geen hittegolf mocht de katholieke propagandisten tegenhouden, klonk het strijdbaar devies.

Een periode van grote hitte is er ook van grote droogte. In de landbouwrubriek was in 1947 te lezen hoe ook de boeren problemen ondervonden met droogte, watertekort, minder gras en gewassen. En de kippenboeren lazen in de pluimveerubriek hoe hun tienduizenden jonge hennen van 3 weken door de warmte, coccidiosis konden krijgen (infecties in het maag-darmkanaal) en lusteloos werden, niet meer aten en dan ook niet meer groeiden.

De kleine kippenhouder kreeg door pluimveeonderwijzer Leo Bastings uit de Kromstraat 2 minutieus uitgelegd hoe je uit een graszode een ideaal broednest kon maken, wat overigens bij zeer grote hitte regelmatig besproeid moest worden.

Lees verder onder de foto: Ieder zijn eigen problemen

Volledig scherm IJs als remedie tegen de overlast van een hittegolf, aldus ijsverkoper Cooijmans in Oss © John van Zuijlen

14 geboden voor een hittegolf

Goede raad bracht het Dagblad voor Oss en Omstreken in 1952 met de ’14 geboden voor een hittegolf’: niet te hard werken, geen overmatig gebruik van alcohol, een middagdutje doen en buiten een tropenhelm opzetten. Maar vooral: niet piekeren en je niet laten opjutten.

Dat gold natuurlijk ook voor een groep nudisten die tijdens een vergadering werd opgedragen onmiddellijk een shirt of hemd aan te gaan trekken. Zo heeft ieder zijn problemen bij tropische temperaturen.