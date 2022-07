Bijzondere Europese primeur voor Osse basisscholiere Bobbi (10): Zij kan programmeren als de beste

Bobbi is een van de eerste basisscholieren - niet alleen van Oss en omgeving, maar zelfs van heel Europa - die een zogeheten open badge krijgt, in dit geval voor haar computerskills. Een digitaal diploma waarmee je in één oogopslag overal ter wereld kunt aantonen dat je over bepaalde vaardigheden en kennis beschikt. Een fenomeen dat aan een opmars bezig is. Heel handig ook voor ondernemingen, want dan weten ze veel beter wie ze in huis halen met welke capaciteiten.

Lees ook PREMIUM De Nieuwe Link mag hopen op veiligere oversteek nu Oss kruising pal voor school onderzoekt

..Waarom is dit zo'n belangrijke ontwikkeling?”, stelt bestuurder Archel kerkhof van koepel Filios Scholengroep hardop de vraag in Bobbi's groep. ,,Omdat we willen zorgen dat wat je leert op de basisschool, goed wordt vastgelegd. Zodat je daarmee verder kunt op het middelbaar onderwijs. Dat het op elkaar aansluit.” Vijf basisscholen in Oss en Bernheze zijn er al nadrukkelijk mee bezig, maar vrijwel heel het Osse onderwijsveld werkt eraan.

Leerkracht Dayenne is ict-coach

Het is niet verwonderlijk dat de eerste open badge uitgerekend in de groep van leerkracht Dayenne van Heck 'valt’, want zij is ict-coach. Leerlinge Bobbi leerde programmeren door aan een digitaal spel mee te doen, een klassiek doolhof. ,,Ontzettend leuk en leerzaam. En ja: je leert daar bijvoorbeeld mee hoe je led-reclames kunt maken.” Lerares Dayenne merkt hoe fijn kinderen het vinden om zo te leren. Gaat Bobbi later zelf de ict-kant op? ,,Ik zou misschien ook juffrouw willen worden. Met Dayenne als voorbeeld.”

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Vlnr: directeur Bea Vos van de Nieuwe Link, leerkracht groep 6/7 Dayenne van Heck, de onderscheiden leerling Bobbi de Veer en burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss. © Tom Vos/BD

Quote Maar ga vooral ook buiten spelen Burgemeester Wobine Buijs

Dat de burgemeester er voor naar school komt, maakt indruk op de kinderen. ,,Vroeger zat ik bij de scouting en behaalden we insignes. Een strikdiploma, een zwemdiploma. Je zou de open badges daar een beetje mee kunnen vergelijken.” Ze vindt het een eer dat Oss de Europese primeur heeft van basisscholieren die een badge hebben verdiend. Natuurlijk mogen de leerlingen Buijs nog vragen stellen en de ambtsketen van haar lenen. De burgemeester beveelt de kinderen aan te werken aan hun digitale skills. ,,Maar ga vooral ook buiten spelen.” Dat doet leerling Güney Mihmat op het schoolplein. ,,Heel cool dat we de eerste school van Europa zijn!”

Volledig scherm Burgemeester Wobine Buijs laat kinderen van groep 6/7 van de Nieuwe Link ervaren hoe het is om een burgemeestersketen te dragen. © Tom Vos/BD