Brand bij woonboerderij met rieten dak in dorp Zeeland

Vanuit Elst in Gelderland is ook een speciaal team van de brandweer naar Zeeland gekomen. Deze brandweerlieden zijn gespecialiseerd in rieten daken. De bewoners van de woonboerderij waren thuis toen de brand begon. Niemand raakte gewond. In eerste instantie trok de brand veel bekijks maar het werd al snel weer rustig in de straat.