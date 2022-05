Breakdance, breien en bekers vol soep: Oss viert de bevrijding van Nederland

OSS - Met een keur aan activiteiten - van lunches tot kinderspelletjes - viert de gemeente Oss uitbundig de bevrijding van Nederland in 1945. Dit jaar is Brabant, met Oss voorop, in het bijzonder het decor van de festiviteiten. Een korte impressie.

Volledig scherm Breakdance op de Talentencampus. © Tom Vos/BD

Wie de benen wil strekken, doet er deze heuglijke dag goed aan zich te begeven naar de Osse Talentencampus. Rond de klok van half twee vindt er een energieke workshop breakdance plaats, waarbij presentator en workshopleider Virgil Rey van The Ruggeds uit Eindhoven met zijn Dutch Breakin’ crew de deelnemers enthousiast instrueert een aanmoedigt. Vaak met korte kreten: ,,Wow, ja, okee, heel goed.”

Tekst gaat verder onder de foto: drukte in de speeltuin

Volledig scherm Schilderen in Elckerlyc. © Tom Vos/BD

In Speeltuin Elckerlyc in de Ruwaard in Oss kunnen kinderen zich massaal uitleven en dat gebeurt ook, onder meer door kleurige schilderijtjes te fabriceren. Bij de ingang wacht voor iedereen die trek heeft een verrassing. Christa Kolman, voormalig raadslid in Bernheze, deelt - hoe toepasselijk voor een SP’ster - tomatensoep uit. ,,Het is de echte Bevrijdingssoep. Oranje natuurlijk.” Zelf bereid? ,,Nee, dat niet, ze komen uit blikken die hier speciaal voor zijn gemaakt.”

Volledig scherm Christa Kolman deelt bevrijdingssoep uit in speeltuin Elckerlyc in Oss. © Tom Vos/BD

Tekst gaat verder onder de foto: breien in Berghem

Volledig scherm De gebreide Nederlandse vlag wordt jaar in jaar uit groter. © Tom Vos/BD

Breispektakel

In dorpshuis De Berchplaets in Berghem wordt onder meer massaal gebreid, onder meer door breivereniging de Granny’s. Wat dat met de bevrijding te maken heeft? ,,We werken aan een hele grote Nederlandse vlag”, legt mede-organisator Birgitta Hermans uit. ,,Hij wordt 30 bij 45 meter en moet klaar zijn als Nederland 80 jaar bevrijd is, over drie jaar dus. De vlag is een symbool dat ons allemaal bindt. Hij staat voor vrede, vrijheid e vriendschap.”

In Berghem werken ze er graag aan mee, zelfs burgemeester Wobine Buijs blijkt een stukje te hebben ingeleverd. Nelly van de Wiel, de voorzitter van de lokale breivereniging, vindt een leuk initiatief om een steentje aan bij te dragen. ,,We zitten hier fijn met zijn allen bij elkaar. Alles mag, niets is verplicht.”

Volledig scherm De Granny's werken mee aan het breien van de Nederlandse vlag. © Tom Vos/BD

Volledig scherm Nelly van de Wiel leidt de breivereniging Granny's in Berghem. © Tom Vos/BD

Volledig scherm Ook in het centrum van Oss volop activiteiten rond Bevrijdingsdag, onder meer bij De Groene Engel. En hier live muziek van het Fanfarekorps van de Genie in de Molenstraat in Oss. © Laura Romanillos/BD