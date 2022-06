Briljanten paar Sjaak (96) en Coby (95) uit Ravenstein: ‘We hebben pech gehad, maar ook een mooi leven’

De vogels staan op deze zomerse vrijdagmiddag, meer dan eens op de stoep bij Sjaak en Coby. Ook de buren lopen in en uit. In de achtertuin staat een goed gevulde kas, die herinnert aan hun boerderij ‘Heinenhof’, aan de rand van Ravenstein. Inmiddels woont het bruidspaar in een huis tegenover de enige geldautomaat van het stadje. ,,We zitten hier nog wel een jaar of tien!”, aldus Sjaak, die de honderd nadert.