Broers reden auto in Oss klem en mishandelden inzittenden omdat ze oma hadden beledigd

De zus van een van de slachtoffers had een week voor die decembernacht de relatie met de jongste broer verbroken. Deze Bosschenaar hoorde die dag dat zijn ex aan het daten was met een nieuwe man. De latere slachtoffers kenden hem goed. Zij vreesden dat de Bosschenaar de vrouw lastig ging vallen. Eerder die nacht reed het stel daarom juist achter deze verdachte aan, om te controleren of hij wel terugkeerde naar zijn woonplaats.