Burgemeester Oss krijgt gelijk: sluiting woonwagen Toon R. was correct

Rechtbank spreekt Roman B. (49) vrij van poging doodslag met mes op huisgenoot in Heesch

DEN BOSCH/HEESCH - Stak Roman B. (49) zijn 25-jarige huisgenoot op 24 april 2021 met een mes in de nek? De rechtbank was niet overtuigd van zijn schuld en sprak de Poolse man vrij van een poging tot doodslag. De rechters wezen onder meer op een gebrek aan technisch bewijs richting verdachte. ,,Gelet op de forse steekwond die aangever is toegebracht, waaruit hij hevig bloedde, was dat wel te verwachten.”

5 februari