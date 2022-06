Buurt in actie voor Navid uit Iran die al vier jaar illegaal in Oss woont en vreest dat terugkeer zijn dood wordt

Vet! Een elektri­sche gitaar van motorvoer­tuig-onderdelen: Hoog­huis-leer­ling Guus Sol (16) uit Reek wint er een prijs mee

REEK/OSS - Leerling Guus Sol uit Reek (16) maakt naam met een spraakmakende, duurzame elektrische gitaar. De derdejaars scholier van Het Hooghuis ZuidWest in Oss won in de categorie Do It Yourself de Carmel Award. Wat maakt de gitaar bijzonder?

10 juni