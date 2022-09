Buurtbewoners gaan in Schadewijk struikroven en geven planten een tweede leven

Versierde platen met graffiti hangen als ramen in de huizen en de meeste zijn dichtgetimmerd. Tuinen zijn nog bedekt met gras en planten van alle soorten en maten. En meer dan genoeg mensen zijn aanwezig, want de eerste staan al ruim een kwartier voor aanvang klaar. ,,Het is leuk om te zien dat er zo vroeg al mensen zijn om planten een tweede leven te geven. Zelfs met dit miezerige weer. Dat betekent dat ze toch een hart voor groen hebben,” vertelt Kristel Tholen, lid van Stichting Struikroven.

Planten reserveren

Dertig mensen hebben zich van tevoren aangemeld. ,,Er waren zelfs mensen die planten wilden reserveren”, zegt Stijn Mertens, ook lid van Stichting Struikroven en organisatie Meer Bomen Nu. ,,Maar dan gaan ze er vooraf aan werken en we willen iedereen een gelijke kans geven.” Tevens waren Cecile Polman en Marjon Heeres van BrabantWonen aanwezig. Bewoners uit de wijk en erbuiten mochten tussen 09.00 en 15.00 uur struikroven.

Een van de deelnemers is Peter van Laarhoven (60) die zakken vol met lelies, schoenlappersplant en boerenjasmijn in zijn auto geladen heeft. De planten komen uit zijn voormalige tuin en gaan zijn nieuwe tuin in. ,,Ik wilde perse mijn jasmijn hebben”, zegt hij. Vijf jaar lang heeft Van Laarhoven op nummer 37 aan de Zwaluwstraat gewoond voordat hij naar De Ruwaard in Oss verhuisde drie jaar geleden. ,,Ik had echt nét mijn voor- en achtertuin opgeknapt. En toen kreeg ik te horen dat ik eruit moest. Dat deed zo zeer.”

Aanmelden voor deze dag was eigenlijk nodig, maar als er dan een meneer met zijn vriendin aan komt fietsen en als het ware - in zijn ogen - een goudmijn ontdekt, spat het enthousiasme er aan alle kanten af om mee te doen. En dat mag van de stichting. ,,Corrie, kijk eens naar die stenen”, roept Camic Gracanlič, die hier tien jaar gewoond heeft, naar zijn vriendin en legt een handvol in haar fietsmand. Eerder heeft hij al bloemen en bloempotten naar huis gebracht.

Busje vol dus twee keer rijden

Jessica Keijzer (39) heeft ook een paar jaar lang om de hoek gewoond, op nummer 158, voordat ze twaalf jaar geleden naar Megen verhuisde. Planten hergebruiken vindt Keijzer een goed initiatief. Zelf heeft ze een huis vol planten, zowel binnen als buiten, en een plantenbieb om met anderen te ruilen. Samen met haar gezin is ze aan het struikroven. Wat ze met de planten gaat doen? ,,Een groot deel van de planten gaat naar de plantenbieb en een ander deel is voor mijn tuin.” Lachend zegt Keijzer: ,,Het busje zit vol, dus we mogen twee keer rijden denk ik.”

Volledig scherm Arthur van der Straten heeft een mini graafmachine meegenomen om meer en grotere planten te struikroven. © Tringa Hasaj

Volledig scherm Robin (8) en Mees (6) Keijzer verzamelen zondag planten samen met hun ouders. © Tringa Hasaj

Volledig scherm Stijn Mertens met zijn gereedschap en kruiwagen in een van de achtertuinen. © Tringa Hasaj