Candy Dulfer draagt concert in Oss op aan zieke Hanneke de Marco, die al zeven maanden met corona op de ic ligt

Zorgen om al dagen vermiste Celine (15) uit Berghem: ‘Het is gissen waar ze is’

26 oktober BERGHEM - De 15-jarige Celine van Es uit Berghem is sinds vrijdag vermist. Het is volgens de politie vooralsnog ‘gissen’ waar ze is. ,,We hebben een aantal lijntjes, maar daar is helaas niks uitgekomen‘’, meldt een woordvoerster maandagochtend.