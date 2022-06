Celstraffen en tbs voor ‘laffe en gewelddadige straatroof’ in Oss

Het gaat om Eindhovenaar Kane M. (19), Johnnie B. (18) uit Spijkenisse en een 17-jarige Ossenaar. Het slachtoffer was minderjarig en was die avond op stap geweest in Oss. De jongen had daar twee meisjes ontmoet, die een stukje met hem mee fietsten. Achter hen reed een scooter, die snel naderde. Opeens voelde de jongen een harde klap op zijn rug. Iemand had hem geslagen, waarschijnlijk met een stok of een ploertendoder.