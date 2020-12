Coronavaccins komen aan bij Movianto in Oss: ‘We zijn er erg blij mee’

De eerste coronavaccins van Pfizer en BioNTech zijn vanochtend gearriveerd bij het bedrijf Movianto in Oss, waar ze voorlopig worden opgeslagen. Bij Movianto zijn ze er erg blij mee: ,,The eagle has landed”, aldus site-manager Michiel Heller, ,,Dit is toch een historisch moment.”

De vaccins komen van de Pfizer-fabriek in Puurs, een plaats in de Belgische provincie Antwerpen. De komende weken komen er vrijwel dagelijks nieuwe vaccins richting Oss. De eerste vaccins kwamen zaterdagochtend rond half negen aan in Oss, in een relatief kleine vrachtwagen en onder politiebegeleiding. De lading gaat om twee zogenaamde ‘shipperboxen’ op een kleine pallet.

Volledig scherm De eerste coronavaccins, van Pfizer en BioNTech, komen aan in Oss. Nu nog op een pallet. Straks in grotere hoeveelheden. © ANP

Controle RIVM

Na aankomst in Oss werd het proces gecontroleerd door de kwaliteitsafdeling van het bedrijf en medewerkers van het RIVM. Daarna gingen de vaccins linea recta de vriezers in, waar ze bij -75 graden opgeslagen worden. Heller is ‘blij’ dat de vaccins in Oss zijn. ,,Hier hebben we uiteindelijk weken naar toegewerkt en als ze er dan zijn is dat toch wel even een momentje. Nu kunnen wij ook kerst gaan vieren.”

Het Osse bedrijf heeft veel ervaring met opslag en transport voor een vaccinatieprogramma, jaarlijks verzorgt het de bevoorrading voor de landelijke griepvaccinatie. Vanuit Oss worden de vaccins verspreid over de verschillende prikposten, onder andere in Veghel.

Volledig scherm De vrieskasten bij Movianto in Oss waar het vaccin bewaard gaat worden. De eerste lading ligt in een van de vriezers. Er staan er nu nog 15 en dat worden er 24. © Van Assendelft/Jeroen Appels

Goedgekeurd

Het Europees geneesmiddelenbureau EMA keurde het vaccin van Pfizer en BioNTech afgelopen maandag goed. De eerste vaccinatie tegen het coronavirus in Nederland heeft plaats op 8 januari.



Movianto is onderdeel van het Franse familiebedrijf Walden, een van de grootste logistieke dienstverleners van de farmaceutische industrie in Europa. Movianto is actief in twaalf landen en heeft daar meer dan twintig depots. In de Benelux heeft Movianto er drie: één in Oss en twee in België, in Aalst en Houdeng-Goegnies.