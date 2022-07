Creatieve verkoop op Zomermarkt Overlangel: ‘Koffie voor een euro, maar wel het kopje meenemen’

OVERLANGEL - Wat maakt de Overlangelse Zomermarkt, die elk jaar op de derde zondag van juli in de straten en op de Brink gehouden wordt, toch zo populair? Het is tenslotte slechts een veredelde rommelmarkt met daarnaast op iedere hoek wel een terras, oliebollen-, vis-, loempia-, friet- of ijskraam.

Allicht is het antwoord te vinden in de veelzijdigheid en creativiteit van de kraamhouders. Zo biedt een particuliere deelneemster een kop koffie aan voor een euro, maar alleen als de klant het kopje meeneemt. Voor haar de enige manier om eindelijk eens van een voorraad oude kopjes af te komen. Het idee ontlokt een glimlach op menig gezicht.

De bezoekers komen van heinde en verre. Neem Lisette van Corven uit Echt in Limburg. ,,Hier word ik nu zo blij van,” glundert ze als ze een inrit oploopt waar een particulier zijn zolderspulletjes heeft uitgestald. Van Corven is speciaal voor de markt daags tevoren al naar haar dochter in Schaijk gereden. ,,Op deze markt koop je dingen met historie, vakmanschap en daarnaast vind je er ook sfeer en gezelligheid.”

Volledig scherm De ijscoman deed weer goede zaken in een zonovergoten Overlangel. © Bert van der Linden

Ron Ebben, een buschauffeur uit Middelburg beaamt dat volmondig. ,,Ik heb deze week uitgekozen om bij mijn schoonmoeder in Milsbeek te klussen zodat ik hierheen kon. Ik spaar klompjes, serviesonderdelen en opknapmeubeltjes. Hier vind ik het allemaal.”

Vintage meubeltjes

Zo denkt ook Martina Maus uit het Duitse Krefelt erover. Ze maakte via haar moeder in Lent kennis met de ‘Langelse Markt’. ,,Hier zoek ik vintage meubeltjes. Het is de mix van handelaars en particulieren die deze markt zo bijzonder maakt.” Veel handelaren hebben een bonte verzameling maar sommigen, zoals Neville Vos uit Oss, verwoed verzamelaar van spullen uit de Tweede Wereldoorlog, heeft tientallen oude helmen uitgestald.

Volledig scherm Drommen bezoekers in een lommerrijke Oude Graafse Straat in Overlangel. © Bert van der Linden

Speciale oordoppen

Een vreemde eend in de bijt is de partytent van Marc en Olga Arts uit Escharen. ,,Wij komen hier al jaren met ons bedrijf Medico-otoplastics. Voornamelijk om bekendheid te geven aan gehoorschade en om speciale oordoppen aan te meten. We leggen ouders uit wat hun kinderen kan overkomen als ze zonder bescherming aan harde muziek worden blootgesteld. Maar ook windgeruis in een cabrio, trilmachines en fabrieksherrie kunnen blijvende gehoorschade opleveren.”

Op de zomermarkt loopt overigens niemand dat gevaar. Daar klinken slechts de bel van de draaimolen en de gezellige klanken van blaaskapel ’t KON.