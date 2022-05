Cultuurhistoricus: ‘Bouwplannen op hoornwerk Ravenstein tot mislukken gedoemd’

We willen vooral heel graag dat het béter gaat

Dus een Amerikaanse pater maakt een autotochtje door Florida, samen met zijn collega’s, en hij valt een paar uurtjes in slaap, met zijn hoofd tegen het raam. Het slaapje levert de arme man een venijnige tumor op. Dat is geen bewijs dat ledigheid inderdaad des duivels oorkussen is, maar juist het begin van het wonder van Titus. Want de pater sloeg heftig aan het bidden, met een stukje van de habijt van Titus op zijn hoofd.

15 mei